Фото из архива Myslo.

Что ждет туляков в День города: афиша

Спортивные праздники, концерты групп «Casual», «Пилот», «Рондо», гастрономические фестивали, шоу на воде и многое другое.

Публикуем афишу основных мероприятий празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области «Навстречу 500-летию Тульского Кремля и Засечной черты». 7 сентября Площадь Ленина 8.00 — 13.30 — Легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица» 11.00 — 13.30 — Спортивно-историческая игра «Тульский рубеж» 12.00 — 14.00 — Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Тульской области 16.00 — 18.00 — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» 18.00 — 22.00 — Большой праздничный концерт с участием Александра Иванова и группы «Рондо» 22.00 — Праздничный фейерверк Тульский кремль 9.00 — 18.00 — Выставка-ярмарка «Тульское торжище». Концертная программа с участием групп «Casual» и «Пилот» Крестовоздвиженская площадь 11.00 — 21.00 — Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады» Казанская набережная 13.30 — 14.00 и 18.40 — 19.00 — «Шоу на воде» сборной команды России по флайборду 19.00 — 22.00 — Музыкальный фестиваль «JAZZPORT» 22.00 — Пиротехническая открытка Пролетарская набережная 11.00 — 15.00 — Экстрим-программа «Город спорта» 20.00 — 22.00 — Молодежная дискотека 22.00 — Фейерверк 13 сентября Казанская набережная 20.30 — Спектакль-фэнтези «Там, где живут великаны» и лазерное шоу Сквер у памятника Мосину — улица Металлистов 18.30 — 19.30 — Уличный туристический карнавал «Тула. Лето. Море впечатлений» 14 сентября Тульский кремль 11.00 — Запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты 12.00−18.00 — Ярмарка «Тула — мастерская России» 11.00 — 18.00 — Шоу в Музейно-выставочном комплексе «Кремлевский рояль» 19.30 — 21.00 — Премьера мюзикла «Сказание о Деве-Тулянке» 21.00−22.00 — Концерт певицы Варвары Казанская набережная 14.00 -16.00 — Молодежный фестиваль «Тульский формат» Улица Металлистов 12.00 -18.30 — Уличная интерактивная программа «Тула. Лето. Море впечатлений» 14.00 — Открытие арт-объекта «Тульский мастеровой» (напротив д.12) Городское пространство «Искра» 12.00 -18.00 — Гастрономический фестиваль и развлекательная программа «Национальный квартал»