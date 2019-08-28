Что ждет туляков в День города: афиша
Спортивные праздники, концерты групп «Casual», «Пилот», «Рондо», гастрономические фестивали, шоу на воде и многое другое.
Публикуем афишу основных мероприятий празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области «Навстречу 500-летию Тульского Кремля и Засечной черты».
Площадь Ленина
8.00 — 13.30 — Легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица»
11.00 — 13.30 — Спортивно-историческая игра «Тульский рубеж»
12.00 — 14.00 — Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Тульской области
16.00 — 18.00 — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
18.00 — 22.00 — Большой праздничный концерт с участием Александра Иванова и группы «Рондо»
22.00 — Праздничный фейерверк
Тульский кремль
9.00 — 18.00 — Выставка-ярмарка «Тульское торжище». Концертная программа с участием групп «Casual» и «Пилот»
Крестовоздвиженская площадь
11.00 — 21.00 — Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады»
Казанская набережная
13.30 — 14.00 и 18.40 — 19.00 — «Шоу на воде» сборной команды России по флайборду
19.00 — 22.00 — Музыкальный фестиваль «JAZZPORT»
22.00 — Пиротехническая открытка
Пролетарская набережная
11.00 — 15.00 — Экстрим-программа «Город спорта»
20.00 — 22.00 — Молодежная дискотека
22.00 — Фейерверк
Казанская набережная
20.30 — Спектакль-фэнтези «Там, где живут великаны» и лазерное шоу
Сквер у памятника Мосину — улица Металлистов
18.30 — 19.30 — Уличный туристический карнавал «Тула. Лето. Море впечатлений»
Тульский кремль
11.00 — Запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты
12.00−18.00 — Ярмарка «Тула — мастерская России»
11.00 — 18.00 — Шоу в Музейно-выставочном комплексе «Кремлевский рояль»
19.30 — 21.00 — Премьера мюзикла «Сказание о Деве-Тулянке»
21.00−22.00 — Концерт певицы Варвары
Казанская набережная
14.00 -16.00 — Молодежный фестиваль «Тульский формат»
Улица Металлистов
12.00 -18.30 — Уличная интерактивная программа «Тула. Лето. Море впечатлений»
14.00 — Открытие арт-объекта «Тульский мастеровой» (напротив д.12)
Городское пространство «Искра»
12.00 -18.00 — Гастрономический фестиваль и развлекательная программа «Национальный квартал»