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Что ждет туляков в День города: афиша
Фото из архива Myslo.

Что ждет туляков в День города: афиша

Спортивные праздники, концерты групп «Casual», «Пилот», «Рондо», гастрономические фестивали, шоу на воде и многое другое.

Публикуем афишу основных мероприятий празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области «Навстречу 500-летию Тульского Кремля и Засечной черты».

7 сентября

Площадь Ленина

8.00 — 13.30 — Легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица»

11.00 — 13.30 — Спортивно-историческая игра «Тульский рубеж»

12.00 — 14.00 — Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Тульской области

16.00 — 18.00 — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

18.00 — 22.00 — Большой праздничный концерт с участием Александра Иванова и группы «Рондо»

22.00 — Праздничный фейерверк

Тульский кремль

9.00 — 18.00 — Выставка-ярмарка «Тульское торжище». Концертная программа с участием групп «Casual» и «Пилот»

Крестовоздвиженская площадь

11.00 — 21.00 — Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады»

Казанская набережная

13.30 — 14.00 и 18.40 — 19.00 — «Шоу на воде» сборной команды России по флайборду

19.00 — 22.00 — Музыкальный фестиваль «JAZZPORT»

22.00 — Пиротехническая открытка

Пролетарская набережная

11.00 — 15.00 — Экстрим-программа «Город спорта»

20.00 — 22.00 — Молодежная дискотека

22.00 — Фейерверк

13 сентября

Казанская набережная

20.30 — Спектакль-фэнтези «Там, где живут великаны» и лазерное шоу

Сквер у памятника Мосину — улица Металлистов

18.30 — 19.30 — Уличный туристический карнавал «Тула. Лето. Море впечатлений»

14 сентября

Тульский кремль

11.00 — Запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты

12.00−18.00 — Ярмарка «Тула — мастерская России»

11.00 — 18.00 — Шоу в Музейно-выставочном комплексе «Кремлевский рояль»

19.30 — 21.00 — Премьера мюзикла «Сказание о Деве-Тулянке»

21.00−22.00 — Концерт певицы Варвары

Казанская набережная

14.00 -16.00 — Молодежный фестиваль «Тульский формат»

Улица Металлистов

12.00 -18.30 — Уличная интерактивная программа «Тула. Лето. Море впечатлений»

14.00 — Открытие арт-объекта «Тульский мастеровой» (напротив д.12)

Городское пространство «Искра»

12.00 -18.00 — Гастрономический фестиваль и развлекательная программа «Национальный квартал»

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