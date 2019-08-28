Внимание, розыск: в Туле пропал Христо Христов
К розыску подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Житель Тулы Христов Христо Георгиев, 75 лет, ушел из дома 27 августа 2019 года и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Был одет: рубашка с коротким рукавом с бело-голубым рисунком, жилет оливкового цвета, брюки классические зеленоватого цвета, сандалии черные.
Если вы что-либо знаете о судьбе пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 427-55-33 или 112.
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