Внимание, розыск: в Туле пропал Христо Христов

Житель Тулы Христов Христо Георгиев, 75 лет, ушел из дома 27 августа 2019 года и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: рубашка с коротким рукавом с бело-голубым рисунком, жилет оливкового цвета, брюки классические зеленоватого цвета, сандалии черные.