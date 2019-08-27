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БК «Арсенал» проиграл БК «Тамбов» в товарищеском матче
Фото Дмитрия Дзюбина.

БК «Арсенал» проиграл БК «Тамбов» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 77:60 в пользу гостей.

26 августа в Туле в СК «Новое поколение» баскетбольный «Арсенал» сыграл первый матч после отпуска. Оружейники сразились с командой из Тамбова. Туляки проиграли гостям со счетом 60:77 (17:23; 17:16; 12:19; 14:19).

- Игра ожидаемо носила сложный и тягучий характер, с обилием ошибок и прочими атрибутами первых матчей после отпуска. Главной целью этих матчей является налаживание командных взаимодействий, отработка игровых комбинаций, так что над итоговым результатом не стоит сокрушаться, — отмечает пресс-служба тульского клуба.

Сегодня в 11.00 состоится ответный матч.

Галерея
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 1
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 2
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 3
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 4
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 5
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 6
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 7
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 8
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 9
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 10
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 11
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 12
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 13
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 14
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 15
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 16
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 17
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 18
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 19
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 20
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 21
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 22
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 23
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 24
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 25
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 26
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 27
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 28
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 29
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 30
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 31
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 32
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 33
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 34
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 35
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 36
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 37
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 38
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 39
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 40
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 41
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 42
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 43
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 44
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 45
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 46
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 47
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 48
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 49
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 50
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 51
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 52
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 53
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 54
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 55
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 56
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 57
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 58
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 59
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 60
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 61
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 62
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 63
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 64
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 65
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 66
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 67
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 68
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 69
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 70
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 71
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 72
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 73
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 74
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 75
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 76
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 77
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 78
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 79
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 80
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 81
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 82
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 83
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 84
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 85
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 86
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 87
Товарищеский матч БК Арсенал - БК Тамбов, Фото: 88
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:58 0
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