Фото Дмитрия Дзюбина.
БК «Арсенал» проиграл БК «Тамбов» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 77:60 в пользу гостей.
26 августа в Туле в СК «Новое поколение» баскетбольный «Арсенал» сыграл первый матч после отпуска. Оружейники сразились с командой из Тамбова. Туляки проиграли гостям со счетом 60:77 (17:23; 17:16; 12:19; 14:19).
- Игра ожидаемо носила сложный и тягучий характер, с обилием ошибок и прочими атрибутами первых матчей после отпуска. Главной целью этих матчей является налаживание командных взаимодействий, отработка игровых комбинаций, так что над итоговым результатом не стоит сокрушаться, — отмечает пресс-служба тульского клуба.
Сегодня в 11.00 состоится ответный матч.
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