Лицензионная комиссия ГЖИ Тульской области работает незаконно

Лицензионная комиссия по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Тульской области была создана согласно статьи 201 Жилищного Кодекса РФ.

Постановление «Об утверждении состава лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Тульской области и Положения о лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Тульской области» №8 подписал 19 января 2015 года Юрий Андрианов, бывший тогда председателем правительства Тульской области.

Комиссию из 9 человек наделили полномочиями выдавать/отзывать лицензии УК на управление многоквартирными домами и принимать квалификационный экзамен у директоров УК.

В п. 10 Постановления были определены и сроки полномочий назначенной Комиссии:

- лицензионная комиссия создается сроком на 3 года. По истечении указанного срока состав Лицензионной комиссии обновляется не менее чем на 50 %, или формируется новый состав Лицензионной комиссии, при этом должна быть обеспечена непрерывность ее деятельности».

То есть полномочия комиссии закончились аккурат 19 января 2018 года – год и восемь месяцев назад.

Кстати, судя по сайту ГЖИ, где выложены протоколы лицензионной комиссии, она почти год не работала – со 2 августа 2017 не было опубликовано ни одного протокола вплоть до 28 июня 2018 года.

Хотя, согласно Постановлению правительства Тульской области, пункт 26, «заседания Лицензионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц». Ну да Бог с этим, может, и правда, необходимости не было, все УК в этот период были белыми, пушистыми и исправно выполняли свои обязанности по обслуживанию МКД и оплате ресурсникам поставленных ресурсов.

С июня 2018 года лицензионная комиссия Тульской области активизировалась. Как заявлял на заседании правительства региона Леонид Ивченко, глава региональной ГЖИ, в 2018 году выдано 28 новых лицензии на управление домами. А трем компаниям отказано в этом удовольствии. Еще у нескольких десятков компаний лицензии были аннулированы в связи с отсутствием в течение полугода домов в управлении.

Но все эти решения ничтожны, так как, согласно ЖК РФ, просроченные полномочия комиссии являются существенным нарушением.

Аккурат через пять лет после создания Лицензионной комиссии, 17 января 2019 года, Валерий Шерин, сменивший на посту председателя правительства Юрия Андрианова, бодро заявлял, что «при выявлении грубых нарушений лицензионных требований ГЖИ обязана применять меры по исключению УК из реестра лицензий». А кто применит меры к самой ГЖИ и лицензионной комиссии, нарушившим федеральное законодательство? Этот вопрос мы адресуем прокуратуре Тульской области.

Кстати, начальник ГЖИ региона Леонид Ивченко с опозданием на полтора года издал приказ №29 от 7 мая 2019 года «Об установлении срока подачи заявлений и прилагаемых к ним документов от лиц, претендующих на включение в состав лицензионной комиссии Тульской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами». Согласно этому документу, с 8 по 17 мая 2019 года в Тульской области принимали документы от лиц, претендующих на включение в состав лицензионной комиссии. Но и тут г-н Ивченко довольно грубо нарушил федеральный закон и приказ Минстроя РФ №570/пр от 17 августа 2016 года.

Начальник ГЖИ должен был сформировать комиссию открыто и публично, указывая на своем сайте подробную информацию о кандидатах. Причем по требованию Минстроя списки кандидатов надо было обновлять не реже одного раза в 3 рабочих дня.

Но может быть, желающих не было?.. Впрочем, это не отменяет юридической ничтожности решений «просроченной» комиссии.

Как гласит ЖК РФ в статье 201, виновные в нарушении требований лицензионного законодательства должны понести дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность.