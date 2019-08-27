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На улице Мосина в Туле столкнулись мотоцикл и BMW
Фото очевидца

На улице Мосина в Туле столкнулись мотоцикл и BMW

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили очевидцы, на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена в Туле произошла авария с участием автомобиля BMW с армянскими номерами и мотоцикла Suzuki.

По предварительным данным, седан выезжал на ул. Мосина, а мотоцикл двигался по ул. Лейтейзена. В результате мотоцикл завалился на левый бок, у него повреждён пластик. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить окончательную причину аварии.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:31 +1
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