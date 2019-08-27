На улице Мосина в Туле столкнулись мотоцикл и BMW

Фото очевидца

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили очевидцы, на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена в Туле произошла авария с участием автомобиля BMW с армянскими номерами и мотоцикла Suzuki.

По предварительным данным, седан выезжал на ул. Мосина, а мотоцикл двигался по ул. Лейтейзена. В результате мотоцикл завалился на левый бок, у него повреждён пластик. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить окончательную причину аварии.