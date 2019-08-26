Экологическая акция: туляки могут сдать на переработку сломанную бытовую технику

Жителей Тулы приглашают поучаствовать в экологической акции — сдать на переработку сломанную бытовую технику. Мероприятие пройдет 29 августа с 18.00 до 20.00.

Организаторы — некоммерческая экологическая организация «Городские экоконтейнеры» — отмечают, что акция направлена на популяризацию раздельного сбора отходов, формирование культуры обращения с отходами и экологическое просвещение жителей.

Чтобы сдать на переработку сломанную бытовую технику, нужно оставить заявку по телефону 8 (495) 134-49-39 (в рабочее время) или по qr-ссылке, указав город, имя, адрес, объем и вид техники. Например: Тула, Иван, ул. Кирова, 17, 1 холодильник.

Принимается любая старая крупная техника: холодильники, стиральные машины, телевизоры и пр.

Вывоз и услуги грузчиков бесплатны, что особенно актуально для пожилых людей и малообеспеченных семей.

Также в этот день пройдет юбилейный экологический праздник «Экомобиль», организуемый тульской экоактивисткой Екатериной Олейник. На ул. Перекопской, 1 с 18.00 до 20.00 детей и взрослых ждёт развлекательная программа, а также возможность сдать на переработку вторсырье: пластик с маркировками «1» и «2», макулатуру и тетрапак, алюминий и жесть, старый домашний текстиль, отслужившую электронику, батарейки.