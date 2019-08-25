новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днём шахтёра

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днём шахтёра

Губернатор отметил, что история региона тесно связана с этой профессией.

Глава Тульской области поздравил работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником:

Поздравляю вас с Днём шахтера!

История Тульской области тесно связана с вашей профессией. Многие населенные пункты региона, возникшие как шахтерские поселки, со временем стали крупными районными центрами.

Сегодня их жители продолжают заложенные вами трудовые традиции и используют накопленный опыт на благо родного края.

Спасибо вам за непростой многолетний труд и большой вклад в развитие Тульской области. Желаю вам здоровья, успехов и добра!

Губернатор Тульской области

Алексей Дюмин

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
поздравление губернатора Тульской областипоздравление с Днем шахтёраДень шахтёра
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Металлистов в Туле представили «Сладкую Россию»
На улице Металлистов в Туле представили «Сладкую Россию»
Погода в Туле 25 августа: до +24 градусов и переменная облачность
Погода в Туле 25 августа: до +24 градусов и переменная облачность
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.