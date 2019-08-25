Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днём шахтёра

Губернатор отметил, что история региона тесно связана с этой профессией.

Глава Тульской области поздравил работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником:

Поздравляю вас с Днём шахтера!

История Тульской области тесно связана с вашей профессией. Многие населенные пункты региона, возникшие как шахтерские поселки, со временем стали крупными районными центрами.

Сегодня их жители продолжают заложенные вами трудовые традиции и используют накопленный опыт на благо родного края.

Спасибо вам за непростой многолетний труд и большой вклад в развитие Тульской области. Желаю вам здоровья, успехов и добра!

Губернатор Тульской области

Алексей Дюмин