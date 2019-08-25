Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днём шахтёра
Губернатор отметил, что история региона тесно связана с этой профессией.
Глава Тульской области поздравил работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником:
Поздравляю вас с Днём шахтера!
История Тульской области тесно связана с вашей профессией. Многие населенные пункты региона, возникшие как шахтерские поселки, со временем стали крупными районными центрами.
Сегодня их жители продолжают заложенные вами трудовые традиции и используют накопленный опыт на благо родного края.
Спасибо вам за непростой многолетний труд и большой вклад в развитие Тульской области. Желаю вам здоровья, успехов и добра!
Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин
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