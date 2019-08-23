Туляков приглашают проверить свое здоровье

Фото из архива Myslo.

24 августа с 14.00 до 18.00 в Туле в Центральном парке пройдет профилактическая акция «Я здоров!», направленная на профилактику заболеваний среди мужчин, женщин и детей.

На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования в палатках и передвижных мобильных комплексах, в которых каждый желающий сможет пройти бесплатное медицинское обследование и проконсультироваться у специалистов.

Туляки смогут пройти следующие обследования:

в передвижных комплексах:

аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи;

маммографию для женщин старше 39 лет;

ультразвуковое исследование молочных желез для женщин моложе 39 лет;

флюорографию легких;

электрокардиографию;

экспресс-диагностику на онкомаркеры (простатспецифичсеский антиген) с целью выявления патологии предстательной железы у мужчин;

экспресс-диагностику на определение глюкозы и холестерина в крови.

в выездном центре здоровья (палатки):

измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом;

определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков;

провести оценку сердечно-сосудистой системы (кардиовизор).

О результатах исследований на простатспецифичсеский антиген и маммографии, а также необходимости дальнейшего обследования в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства участники акции будут информированы дополнительно.