Туляков приглашают проверить свое здоровье
Обязательно приходите!
24 августа с 14.00 до 18.00 в Туле в Центральном парке пройдет профилактическая акция «Я здоров!», направленная на профилактику заболеваний среди мужчин, женщин и детей.
На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования в палатках и передвижных мобильных комплексах, в которых каждый желающий сможет пройти бесплатное медицинское обследование и проконсультироваться у специалистов.
Туляки смогут пройти следующие обследования:
в передвижных комплексах:
- аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи;
- маммографию для женщин старше 39 лет;
- ультразвуковое исследование молочных желез для женщин моложе 39 лет;
- флюорографию легких;
- электрокардиографию;
- экспресс-диагностику на онкомаркеры (простатспецифичсеский антиген) с целью выявления патологии предстательной железы у мужчин;
- экспресс-диагностику на определение глюкозы и холестерина в крови.
в выездном центре здоровья (палатки):
- измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом;
- определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков;
- провести оценку сердечно-сосудистой системы (кардиовизор).
О результатах исследований на простатспецифичсеский антиген и маммографии, а также необходимости дальнейшего обследования в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства участники акции будут информированы дополнительно.