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Туляков приглашают проверить свое здоровье
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают проверить свое здоровье

Обязательно приходите!

24 августа с 14.00 до 18.00 в Туле в Центральном парке пройдет профилактическая акция «Я здоров!», направленная на профилактику заболеваний среди мужчин, женщин и детей.

На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования в палатках и передвижных мобильных комплексах, в которых каждый желающий сможет пройти бесплатное медицинское обследование и проконсультироваться у специалистов.

Туляки смогут пройти следующие обследования:

в передвижных комплексах:

  • аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи;
  • маммографию для женщин старше 39 лет;
  • ультразвуковое исследование молочных желез для женщин моложе 39 лет;
  • флюорографию легких;
  • электрокардиографию;
  • экспресс-диагностику на онкомаркеры (простатспецифичсеский антиген) с целью выявления патологии предстательной железы у мужчин;
  • экспресс-диагностику на определение глюкозы и холестерина в крови.

в выездном центре здоровья (палатки):

  • измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом;
  • определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков;
  • провести оценку сердечно-сосудистой системы (кардиовизор).

О результатах исследований на простатспецифичсеский антиген и маммографии, а также необходимости дальнейшего обследования в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства участники акции будут информированы дополнительно.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +1
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