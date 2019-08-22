новости
новости
Регистрация
Сергей Харитонов узнал мнение жителей дома в Ясногорске о качестве ремонта крыши
Фото Алексея Пирязева.

Сергей Харитонов узнал мнение жителей дома в Ясногорске о качестве ремонта крыши

Председатель Тульской областной Думы в рамках рабочей поездки в Ясногорск встретился с жителями дома на ул. Комсомольской.

Ремонта кровли жители дома № 3 по ул. Комсомольской в Ясногорске ждали не один год. Капительный ремонт дома проводился в 2012 году, но уже вскоре крыша начала снова протекать.

Надежда Нарышкина

- В рамках гарантийных обязательств подрядчик проводил работы, мы надеялись, что устранил недочеты. Наступившая зима была малоснежная и нареканий не было, а через год крыша вновь начала течь. Но к тому моменту гарантийные обязательства уже закончились. Мы обращались в муниципалитет, но нам на это предлагали только ремонт за наш счет, либо ждать 2034 года, на который запланирован очередной капитальный ремонт, рассказала жительница дома Надежда Нарышкина.

 

Дом, где живет Надежда Федоровна, небольшой: трехэтажный и двухподъездный, поэтому перекрыть крышу за свои деньги жителям было очень накладно. УК выполняла текущий ремонт, но он не спасал.

- Для нас конец зимы — начало весны было самое тяжелое время. Бесконечные ведра, мокрые тряпки. И так на протяжении шести лет. Бывало, что и до второго этажа заливало. В квартирах постоянная сырость и плесень. очень тяжело было жить в таких условиях.

На данный момент ремонт уже закончен, поэтому Сергей Харитонов в рамках рабочей поездки в Ясногорск встретился с жителями дома. Они рассказали, что работами довольны. Ремонт закончился достаточно быстро.

Прошла уже и проверку крыша: выдержала недавние проливные дожди.

По мнению председателя Тульской областной Думы, проблема первоначального некачественного ремонт заключалась не только в безответственности подрядчика, но и в отсутствии контроля со стороны жителей.

- Сейчас общественный контроль введен повсеместно. Для нас подпись жителей в акте приемки является гарантией качества проведенных работ, — добавил Сергей Харитонов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:33 +1
Другие статьи по темам
Событие
ремонт крыши
Место
Ясногорск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Повар из Узловой принял участие в телепроекте «Адская кухня»
Повар из Узловой принял участие в телепроекте «Адская кухня»
Туляков приглашают на фестиваль помощи животным
Туляков приглашают на фестиваль помощи животным
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.