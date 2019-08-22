Сергей Харитонов узнал мнение жителей дома в Ясногорске о качестве ремонта крыши

Фото Алексея Пирязева.

Председатель Тульской областной Думы в рамках рабочей поездки в Ясногорск встретился с жителями дома на ул. Комсомольской.

Ремонта кровли жители дома № 3 по ул. Комсомольской в Ясногорске ждали не один год. Капительный ремонт дома проводился в 2012 году, но уже вскоре крыша начала снова протекать.

Надежда Нарышкина - В рамках гарантийных обязательств подрядчик проводил работы, мы надеялись, что устранил недочеты. Наступившая зима была малоснежная и нареканий не было, а через год крыша вновь начала течь. Но к тому моменту гарантийные обязательства уже закончились. Мы обращались в муниципалитет, но нам на это предлагали только ремонт за наш счет, либо ждать 2034 года, на который запланирован очередной капитальный ремонт, рассказала жительница дома Надежда Нарышкина.

Дом, где живет Надежда Федоровна, небольшой: трехэтажный и двухподъездный, поэтому перекрыть крышу за свои деньги жителям было очень накладно. УК выполняла текущий ремонт, но он не спасал.

- Для нас конец зимы — начало весны было самое тяжелое время. Бесконечные ведра, мокрые тряпки. И так на протяжении шести лет. Бывало, что и до второго этажа заливало. В квартирах постоянная сырость и плесень. очень тяжело было жить в таких условиях.

На данный момент ремонт уже закончен, поэтому Сергей Харитонов в рамках рабочей поездки в Ясногорск встретился с жителями дома. Они рассказали, что работами довольны. Ремонт закончился достаточно быстро.

Прошла уже и проверку крыша: выдержала недавние проливные дожди.

По мнению председателя Тульской областной Думы, проблема первоначального некачественного ремонт заключалась не только в безответственности подрядчика, но и в отсутствии контроля со стороны жителей.

- Сейчас общественный контроль введен повсеместно. Для нас подпись жителей в акте приемки является гарантией качества проведенных работ, — добавил Сергей Харитонов.