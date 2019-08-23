Повар из Узловой принял участие в телепроекте «Адская кухня»

Шеф-повар шоу Константин Ивлев. Кадр из шоу «Адская кухня».

Наш земляк Павел Соловьев продержался в проекте, который стартовал на телеканале «Пятница», всего одну серию. Подробностями съемок повар поделился с Myslo.

20 августа начался третий сезон телешоу «Адская кухня» с Константином Ивлевым — известным шеф-поваром и телеведущим (зрителям он знаком по программам «На ножах», «Вкус по карману», «Съешьте это немедленно» и др.). 20 участников разделены на две команды — мужскую и женскую, которые сражаются в кулинарной битве.

До финала доходят только два повара, а победителю достается главный приз — миллион рублей.

В каждом выпуске подводятся итоги конкурсного дня, и один участник покидает шоу, что и случилось с Павлом Соловьевым: повар забыл порезать яйца в «Столичный» салат, и эта оплошность стала для него роковой.

Павлу Соловьеву 22 года, он вырос в Узловой, поварскому мастерству учился в Новомосковске. Сейчас молодой человек живет в Москве, где работает поваром. «Адская кухня» стала для него первым телепроектом.

- На третий сезон «Адской кухни» сначала отправил заявку мой коллега, после чего предложил подать анкету мне. И я решил — а чем я хуже? Отправил, — рассказывает Павел. — Коллеге так и не позвонили, а я прошел все этапы кастинга. На проект шел с двумя целями. Первая — победить и попасть в команду к Константину Ивлеву. Вторая — оставаться человеком в любой ситуации.

— Как проходил кастинг?

- Заочный кастинг заключался в заполнении анкеты и собеседовании по скайпу. Не знаю, по каким критериям на этом этапе отбирали участников: например, у моего коллеги опыт в кулинарии гораздо больше, чем у меня. Возможно, я показался жюри более интересным.

Очный кастинг проходил в Москва-Сити, на нем нужно было представить жюри свое фирменное блюдо. Я выбрал филе сибаса с гарниром из брокколи.

— Помещение, где команды готовят блюда для гостей, — это действительно ресторан или съёмочный павильон?

- Ресторан «Адская Кухня» расположен в съёмочном павильоне, куда мог прийти абсолютно каждый желающий, стать гостем и попробовать наши блюда.

— Камер не стеснялись?

- Перед камерами не было вообще никакого страха, потому что их почти не видно на съемочной площадке. Первые пару минут ты помнишь про них, а потом забываешь.

Мы жили в жилой зоне, так называемом аквариуме. Всё время съёмок были оторваны от реальности: не знали, сколько времени, какой сейчас день.

— Какие задания, вошедшие в телеэфир, показались Вам трудными? Или в них не было для Вас как повара ничего особенного?

- Самым трудным оказалось первое испытание, где мы готовили фирменные блюда. Я готовил то же самое блюдо, что на очном кастинге, но с гарниром пришлось импровизировать: в наборе продуктов не оказалось брокколи, и мне пришлось экстренно заменить его на баклажаны.

На первом испытании Павел приготовил жареное филе сибаса с баклажанами и белым соусом. Константин Ивлев поставил за это блюдо ноль баллов: баклажаны оказались сырыми. Кадр из шоу «Адская Кухня».

– Неважно, профессиональный ты повар или домохозяйка, — растеряться может любой. Даже если ты на 100% уверен в своём блюде, сама стрессовая атмосфера на кухне может легко задавить, тем более работа на незнакомой тебе кухне — это сложно.

Павел и его соперница по первому испытанию Елена Кошманова.

Кадр из шоу «Адская Кухня».

— Константин Ивлев на самом деле настолько резкий и грубый, как показывают по ТВ? Или это только роль, а в обычном общении он милый и добрый?

- Я как повар очень понимаю Константина, который руководит нами и нестандартно реагирует на наши косяки. С уверенностью могу сказать, что за пределами кухни он очень добрый и хороший человек. Но вживую находится с ним на одной кухне — это гораздо волнительней, чем смотреть на это со стороны. Было немного обидно, что он именно так реагировал на мои блюда, но одновременно становится легче, что более опытные участники справлялись хуже, чем я.

Шеф-повар проекта Константин Ивлев обычно не стесняется в выражениях.

Кадр из шоу «Адская Кухня».

— Чему Вы у него успели научиться? Хотели бы вы у него работать?

- Поработав с шефом на одной кухне, я извлек один урок: не нужно быть слишком уверенным в себе. Работать с Константином, конечно, хотел бы: это мощная закалка, она строит крепкий стержень внутри маленького повара, который благодаря этому превращается в крутого профессионала.

— Между участниками есть жёсткое соперничество? Многие из них не стесняются говорить нелестные вещи о других поварах, а как участники общаются между собой?

- На проекте, безусловно, все между собой соперничали, но при этом понимали, что с самого начала мы работаем командой и зарабатываем баллы, чтобы побеждать в испытаниях. Синяя и красная команды — это заклятые враги на проекте, но за пределами шоу мы общаемся, дружим, потому что в жизни у нас нет игры, и мы тут не соперники.

Мужская команда участников проекта «Адская кухня-3».

Павел Соловьев — третий справа.

— Вас быстро исключили из числа участников. Это решение шокировало? Какие были эмоции?

- Конечно, я не ожидал такого поворота событий, ведь мне не дали шанса раскрыться. Эмоции перекрывали всё, и первое время после ухода у меня даже началась депрессия, чего со мной никогда не случалось…

— Какие главные уроки дало Вам участие в «Адской кухне»?

- Главный урок — нужно быть более внимательным. Отсутствие этого на «Адской кухне» стало для меня ценой ухода из шоу. И если бы всё можно было повторить заново, то я бы всё-таки добавил эти яйца в салат, и возможно, было бы всё по-другому…

Досье Myslo

Павел Соловьев, 22 года.

Вырос в Узловой. Окончил Новомосковский техникум пищевых биотехнологий по специальности повар-кондитер. Опыт работы поваром — 3 года.

Работает в сети «Кофемания».

Ведет свой видеоблог @shef_dee, в котором учит готовить вкусные и простые блюда.

Любит итальянскую кухню.

Не женат, детей нет.