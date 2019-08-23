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Туляков приглашают на фестиваль помощи животным
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на фестиваль помощи животным

Мероприятие состоится в Центральном парке города.

24 и 25 августа в Туле состоится благотворительный фестиваль помощи животным. В субботу пройдет день кошек, в воскресенье — день собак. В оба дня мероприятия состоятся с 11.00 до 19.00 в Центральном парке.

Вас ждут:

1). Ярмарка животных: вы сможете выбрать себе четвероногого друга. При себе необходимо иметь паспорт. Животные отдаются строго по договору об ответственном содержании.

2). Сбор вторсырья от населения: каждый желающий может принести вторсырье, которое пойдет на переработку, а вырученные средства передадут на нужды бездомных животных города.

Принимают макулатуру, упаковку тетрапак, алюминиевые и жестяные банки, ПЭТ-бутылки, пластик с маркировкой «2». Важно: всё сырье должно быть чистым, смятым и разделенным по категориям.

3). Акция «Мешок добра»: любите животных и хотите помочь? На ярмарке будет производиться сбор кормов, круп, поводков, ошейников, средств от блох и клещей, ветеринарных препаратов и других необходимых предметов.

4). Работа государственной ветеринарной станции: прививки животным от бешенства — абсолютно бесплатно (оба дня с 12.00 до 14.00).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 +5
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