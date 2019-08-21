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Тулякам расскажут, как правильно выбрать товары для школьников

Тулякам расскажут, как правильно выбрать товары для школьников

Тематическая горячая линия работает в областном Управлении Роспотребнадзора.

Перед началом нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области проконсультируют родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Консультации можно получить по будням, с 9.00 до 16.00, по следующим телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50,
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77-31-15.

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Тульской области:

  • в Алексине: 8(48753)4-09-07,
  • в Ефремове: 8(48741)6-31-81,
  • в Новомосковске: 8(48762)6-10-28,
  • в Щекино: 8(48751) 5-89-95, 8(48755)5-23-83,

Филиалы Центра гигиены и эпидемиологии:

  • в Алексине: 8(902)846-10-81,
  • в Новомосковске: 8(48762) 6-54-70,
  • в Щекино: 8(48751) 5-34-30.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 0
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