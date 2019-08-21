Тулякам расскажут, как правильно выбрать товары для школьников

Перед началом нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области проконсультируют родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Консультации можно получить по будням, с 9.00 до 16.00, по следующим телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77-31-15.

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Тульской области:

в Алексине: 8(48753)4-09-07,

в Ефремове: 8(48741)6-31-81,

в Новомосковске: 8(48762)6-10-28,

в Щекино: 8(48751) 5-89-95, 8(48755)5-23-83,

Филиалы Центра гигиены и эпидемиологии: