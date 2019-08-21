Тулякам расскажут, как правильно выбрать товары для школьников
Тематическая горячая линия работает в областном Управлении Роспотребнадзора.
Перед началом нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области проконсультируют родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Консультации можно получить по будням, с 9.00 до 16.00, по следующим телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50,
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77-31-15.
Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Тульской области:
- в Алексине: 8(48753)4-09-07,
- в Ефремове: 8(48741)6-31-81,
- в Новомосковске: 8(48762)6-10-28,
- в Щекино: 8(48751) 5-89-95, 8(48755)5-23-83,
Филиалы Центра гигиены и эпидемиологии:
- в Алексине: 8(902)846-10-81,
- в Новомосковске: 8(48762) 6-54-70,
- в Щекино: 8(48751) 5-34-30.
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