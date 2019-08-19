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В Туле пройдёт фестиваль красок «Триколор»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле пройдёт фестиваль красок «Триколор»

Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага.

В Туле 22 августа отметят День Государственного флага. В 16.00 начнёт работу молодежное пространство «Газон».  Все желающие смогут посетить мастер-классы, игротеки и спортивные мероприятия, а также принять участие в экскурсии  «Государственная символика на фасадах зданий».

Центральным событием праздника станет фестиваль красок «Триколор». Он стартует в 19.00 на Казанской набережной. Гостей праздника ждет концертная программа, мастер-классы и кинопоказ в амфитеатре. В 21.00 впервые туляки и гости города смогут увидеть фигурный фейерверк.

Масштабные торжества по случаю Дня Флага по традиции пройдут и в ЦПКиО им. П.П. Белоусова. С 10.30 утра маленьких туляков и их родителей приглашают в детский городок, где их ждут анимационные шоу и мастер-классы. В 17.00 на летней эстраде начнется концертная программа «Музыкальный триколор». Вход на все мероприятия свободный.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:40 0
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