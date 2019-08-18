БК «Арсенал» приглашает болельщиков на товарищеский матч

Фото из архива Myslo.

Баскетбольный «Арсенал» проведет два контрольных матча с БК «Тамбов». У болельщиков есть отличная возможность увидеть обновленный состав туляков.

Игры состоятся в СК «Новое поколение» 26 и 27 августа в 18.00 и 11.00 соответственно. Вход свободный!

Отметим, что баскетболисты недавно вышли из отпуска и уже активно готовятся к предстоящему сезону. Команда Виктора Ускова проводит тренировки в Центральном парке, а также на стадионе «Металлург».