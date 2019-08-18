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БК «Арсенал» приглашает болельщиков на товарищеский матч
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» приглашает болельщиков на товарищеский матч

Оружейники сыграют с БК «Тамбов».

Баскетбольный «Арсенал» проведет два контрольных матча с БК «Тамбов». У болельщиков есть отличная возможность увидеть обновленный состав туляков.

Игры состоятся в СК «Новое поколение» 26 и 27 августа в 18.00 и 11.00 соответственно. Вход свободный!

Отметим, что баскетболисты недавно вышли из отпуска и уже активно готовятся к предстоящему сезону. Команда Виктора Ускова проводит тренировки в Центральном парке, а также на стадионе «Металлург».

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:29 +1
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