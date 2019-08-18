новости
новости
Регистрация
Тульское МЧС назвало самую распространенную причину возгорания автомобилей
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульское МЧС назвало самую распространенную причину возгорания автомобилей

С начала августа на территории региона зарегистрировано 11 случаев возгорания автотранспортных средств, из них три — в Туле.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, наиболее распространенной причиной возгорания автомобилей является короткое замыкание в электропроводке.

Машина может полностью выгореть за 3−5 минут, то есть за минимальное время, когда пожарный расчет МЧС прибудет на место происшествия.

Поэтому при появлении пламени, в первую очередь, необходимо вызвать пожарных, а затем тушить автомобиль самостоятельно.

Сначала необходимо приоткрыть капот, сделав первый щелчок из салона. Тогда между крышкой капота и корпусом появится щель, куда вы сможете вставить раструб огнетушителя. Огнетушителем нужно сбить пламя и только потом открывать капот, чтобы избежать притока воздуха и усиления горения.

Все легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2).

Огнетушители должны располагаться в салоне автомобиля, в непосредственной близости от водителя. Отсутствие огнетушителя лишает владельца возможности потушить возгорание на начальном этапе. Такими же негативными последствиями грозит и неумение пользоваться огнетушителем. Поэтому необходимо заблаговременно изучить инструкцию к огнетушителю.

Также существует автоматическая система пожаротушения для автомобилей, которая представляет собой небольшой цилиндрический баллон с охладителем, огнетушащим составом и пусковым устройством. Она монтируется в пожароопасных местах — моторный отсек, отсек топливного бака и т. д., и запускаются автоматически от воздействия на термочувствительный шнур открытого пламени, искр, появляющихся при пожаре, или вручную, нажатием кнопки. Автоматическая система пожаротушения может эффективно погасить возгорание в первые секунды, что является очень важным.

Помните, чаще всего автомобиль после пожара восстановлению не подлежит. Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует максимально обезопасить свое транспортное средство от риска возникновения возгорания.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 22:09 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожарсгорел автомобильМЧСрекомендации МЧС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 19 августа не будет электроэнергии
Где в Туле 19 августа не будет электроэнергии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.