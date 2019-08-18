Тульское МЧС назвало самую распространенную причину возгорания автомобилей

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

С начала августа на территории региона зарегистрировано 11 случаев возгорания автотранспортных средств, из них три — в Туле.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, наиболее распространенной причиной возгорания автомобилей является короткое замыкание в электропроводке.

Машина может полностью выгореть за 3−5 минут, то есть за минимальное время, когда пожарный расчет МЧС прибудет на место происшествия.

Поэтому при появлении пламени, в первую очередь, необходимо вызвать пожарных, а затем тушить автомобиль самостоятельно.

Сначала необходимо приоткрыть капот, сделав первый щелчок из салона. Тогда между крышкой капота и корпусом появится щель, куда вы сможете вставить раструб огнетушителя. Огнетушителем нужно сбить пламя и только потом открывать капот, чтобы избежать притока воздуха и усиления горения.

Все легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2).

Огнетушители должны располагаться в салоне автомобиля, в непосредственной близости от водителя. Отсутствие огнетушителя лишает владельца возможности потушить возгорание на начальном этапе. Такими же негативными последствиями грозит и неумение пользоваться огнетушителем. Поэтому необходимо заблаговременно изучить инструкцию к огнетушителю.

Также существует автоматическая система пожаротушения для автомобилей, которая представляет собой небольшой цилиндрический баллон с охладителем, огнетушащим составом и пусковым устройством. Она монтируется в пожароопасных местах — моторный отсек, отсек топливного бака и т. д. , и запускаются автоматически от воздействия на термочувствительный шнур открытого пламени, искр, появляющихся при пожаре, или вручную, нажатием кнопки. Автоматическая система пожаротушения может эффективно погасить возгорание в первые секунды, что является очень важным.

Помните, чаще всего автомобиль после пожара восстановлению не подлежит. Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует максимально обезопасить свое транспортное средство от риска возникновения возгорания.