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Цыганка под видом соцработницы украла у туляка деньги

Цыганка под видом соцработницы украла у туляка деньги

Она некоторое время действительно помогала мужчине, а потом украла у него деньги.

Сотрудники отдела полиции «Центральный» задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в мошенничестве.

По предварительным данным, злоумышленница некоторое время навещала 51-летнего мужчину под предлогом оказания ему социальной помощи, в которой тот нуждался. Первое время она просто выполняла обязанности соцработника, чем вызвала доверие. За это время она смогла выяснить, где мужчина хранит деньги. В очередной раз придя в квартиру, она воспользовалась доверием и забрала из шкафа 12,5 тысяч рублей. 

Обнаружив отсутствие денег, потерпевший обратился в полицию и описал приметы гостьи. Сотрудники выяснили ее личность и местонахождение. 38-летняя неработающая ранее судимая представительница цыганского этноса задержана.

В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемой, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:46 +5
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