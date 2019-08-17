Цыганка под видом соцработницы украла у туляка деньги

Сотрудники отдела полиции «Центральный» задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в мошенничестве.

По предварительным данным, злоумышленница некоторое время навещала 51-летнего мужчину под предлогом оказания ему социальной помощи, в которой тот нуждался. Первое время она просто выполняла обязанности соцработника, чем вызвала доверие. За это время она смогла выяснить, где мужчина хранит деньги. В очередной раз придя в квартиру, она воспользовалась доверием и забрала из шкафа 12,5 тысяч рублей.

Обнаружив отсутствие денег, потерпевший обратился в полицию и описал приметы гостьи. Сотрудники выяснили ее личность и местонахождение. 38-летняя неработающая ранее судимая представительница цыганского этноса задержана.

В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемой, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.