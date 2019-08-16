В Туле выбрали лучшего водителя школьного автобуса

Фото Алексея Пирязева

В Туле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые прошел региональный конкурс «Лучший водитель школьного автобуса». Организаторами стали региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, минобразования и УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Соревнования проводились в несколько этапов. Участники сдали теорию — показали знание Правил дорожного движения, оказывали первую доврачебную помощь. Но самое интересное и сложное задание было практическое. Водители показывали фигурное вождение автобуса, включающее в себя шесть упражнений: старт, змейка, заезд в бокс, безопасная посадка и высадка пассажиров, боковая парковка и стоп-линия.

Не случайно конкурс проводился в преддверии нового учебного года. Министр дорожного хозяйства и транспорта Тульской области Родион Дудник рассказал, почему:

Родион Дудник - Главная цель конкурса — повышение безопасности при перевозке наших школьников. Мы надеемся, что водители проявят свои самые лучшие качества, покажут практические навыки. Мы должны понимать, что через две недели начинается новый учебный год. Водители, приступив к своим обязанностям, будут возить самое дорогое, что у нас есть — наших детей. Мы должны знать и быть уверены в их профессионализме.

Требования к конкурсантам такие: непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D должно быть не менее одного года; административных правонарушений в области безопасного дорожного движения быть вообще не должно.

Побороться за звание лучшего собрались 20 водителей из разных районов области. Среди участников конкурса — Александр Кордонец из Яснополянского образовательного комплекса:

Александр Кордонец - Меня пригласили поучаствовать, и я с удовольствием откликнулся. Надеюсь занять первое место! Задания совсем несложные — думаю, проблем ни с чем не будет. Это то, с чем мы сталкиваемся на дороге каждый день. Работа водителем — мое призвание, мне нравится эта профессия. Мой совет всем автолюбителям, чтобы избежать сложных ситуаций на дороге: надо быть повнимательнее, относиться ко всему посерьезнее и не переоценивать себя.

Победителем конкурса стал Николай Жуков из Киреевского района. Второе место занял Константин Громов (МБОУ ЦО № 49, Тула), третье — Виктор Марусев из Веневского района.

Победитель и призеры получили набор для автомобилистов и другие ценные подарки.