Тулякам разрешили удовлетворить охотничий инстинкт

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С 17 августа можно отстреливать боровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дикую птицу.

Директор департамента охотничьего хозяйства регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Королев провел пресс-конференцию. Он сообщил, что с 17 августа стартует летне-осенний сезон охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дичь.

В нашей области общая площадь охотугодий составляет 2510 тыc. гектаров. Общее количество охотхозяйств в регионе — 105, из них 29 общедоступных.

За охотничий сезон 2018−2019 годов выдано 4414 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. С прошлого года выдача охотничьих билетов полностью переведена в электронный вид. Чтобы получить документ, заявку нужно подать через портал госуслуг. Согласование займет около пяти дней.

Напомним, максимальное наказание за браконьерство — штраф в миллион рублей или до пяти лет лишения свободы.