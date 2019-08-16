новости
новости
Регистрация
Тулякам разрешили удовлетворить охотничий инстинкт
Фото: mimimetr.me

Тулякам разрешили удовлетворить охотничий инстинкт

С 17 августа можно отстреливать боровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дикую птицу.

Директор департамента охотничьего хозяйства регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Королев провел пресс-конференцию. Он сообщил, что с 17 августа стартует летне-осенний сезон охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дичь.
 
В нашей области общая площадь охотугодий составляет 2510 тыc. гектаров. Общее количество охотхозяйств в регионе — 105, из них 29 общедоступных.
 
За охотничий сезон 2018−2019 годов выдано 4414 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. С прошлого года выдача охотничьих билетов полностью переведена в электронный вид. Чтобы получить документ, заявку нужно подать через портал госуслуг. Согласование займет около пяти дней.
 

Напомним, максимальное наказание за браконьерство — штраф в миллион рублей или до пяти лет лишения свободы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
охотаохотничий сезонутки
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выбрали лучшего водителя школьного автобуса
В Туле выбрали лучшего водителя школьного автобуса
В Тульский проект «Команда развития» попали 100 самых перспективных управленцев со всей страны
В Тульский проект «Команда развития» попали 100 самых перспективных управленцев со всей страны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.