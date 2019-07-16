В Тульский проект «Команда развития» попали 100 самых перспективных управленцев со всей страны

Изображение предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

По результатам трека под названием «Управленческий капитал» в очном туре продолжат участие перспективные управленцы в возрасте от 25 до 55 лет. Всего на участие в треке «Управленческий капитал» было подано 1612 заявок из 13 регионов России. Среди кандидатов были представители из Московской, Липецкой, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Владимирской, Челябинской, Иркутской областей. Также подали заявки жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республик Башкортостан и Коми. Полный список финалистов опубликован сайте Правительства Тульской области.



В рамках очных отборочных мероприятий кандидатов ожидает онлайн-тестирование, интервью и проблемно-аналитическая деловая игра. Все оценочные мероприятия направлены выявить управленческую готовности и управленческий потенциал участников.



Финалисты пройдут комплекс развивающих мероприятий в формате тренингов, мастер-классов и стратегических сессий. Они смогут приобрести уникальные знания, получить рекомендации по профессиональному и личностному развитию от ведущих экспертов России, расширить и укрепить связи в профессиональных сообществах, применить свой опыт и таланты для разработки проектов развития Тульской области.



Проект «Команда развития» был создан в конце мая по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В стране реализуются различные кадровые проекты по подготовке резервов для органов власти. Однако потребность в эффективных управленцах остро стоит и перед бизнесом, и перед обществом в целом. Уже есть успешные примеры по подготовке резервов для органов власти.

Тульская «Команда развития» объединяет усилия органов власти и предприятий региона по формированию единой команды управленцев и молодых талантов, созданию условий для реализации их возможностей. Благодаря поддержке и участию предприятий региона, в том числе в вовлечении собственных управленческих резервов, удалось привлечь наиболее активную часть управленцев. Это, как правило, люди, уже успевшие себя проявить как лидеры и эксперты в своей отрасли, при этом имеющие высокий потенциал к развитию и возможности для смены области деятельности.