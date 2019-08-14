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Сотрудники Тульской Госавтоинспекции напоминают о ПДД детям в лагерях
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции напоминают о ПДД детям в лагерях

Ребята увидят учебные видеоматериалы, где наглядно показаны последствия пренебрежения правилами.

В рамках акции «Знать, чтобы жить — 2019» сотрудники Тульской Госавтоинспекции осуществили более 50 выездов в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания на базе образовательных школ города, где провели профилактическую работу с более чем 2700 детьми.
 
В ходе бесед сотрудники ГИБДД разбирают основные виды нарушений ПДД, допускаемых несовершеннолетними, напоминают детям о «дорожных ловушках», о важности соблюдения правил безопасности в салоне автомобиля и наличия светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.
 
 
Особое внимание сотрудники Тульской Госавтоинспекции уделяют безопасности передвижения на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах, рассказывая об основных мерах безопасности и акцентируя внимание детей на важности применения средств защиты и элементов специальной экипировки.
 
Ребятам показывают учебные видеоматериалы, где наглядно видны последствия пренебрежения ПДД.
 
 
В завершение мероприятий сотрудники Госавтоинспекции дарят детям памятные буклеты и брошюры с ПДД для юных велосипедистов.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, 14 августа, в 17:40 +3
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