Сотрудники Тульской Госавтоинспекции напоминают о ПДД детям в лагерях

В рамках акции «Знать, чтобы жить — 2019» сотрудники Тульской Госавтоинспекции осуществили более 50 выездов в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания на базе образовательных школ города, где провели профилактическую работу с более чем 2700 детьми.

В ходе бесед сотрудники ГИБДД разбирают основные виды нарушений ПДД, допускаемых несовершеннолетними, напоминают детям о «дорожных ловушках», о важности соблюдения правил безопасности в салоне автомобиля и наличия светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.

Особое внимание сотрудники Тульской Госавтоинспекции уделяют безопасности передвижения на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах, рассказывая об основных мерах безопасности и акцентируя внимание детей на важности применения средств защиты и элементов специальной экипировки.

Ребятам показывают учебные видеоматериалы, где наглядно видны последствия пренебрежения ПДД.

В завершение мероприятий сотрудники Госавтоинспекции дарят детям памятные буклеты и брошюры с ПДД для юных велосипедистов.