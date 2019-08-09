В воскресенье в Туле ограничат движение транспорта

В связи с проведением 11 августа на Центральном стадионе матча «Арсенал» – «Уфа», будет запрещена стоянка и ограничено движение транспорта по ул. Жаворонкова (на участке от ул. М.Тореза до пр. Ленина) и по ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина). Ограничение стоянки будет действовать с 0.00 до 22.00, ограничение движения – с 8.00 до 22.00.

Кроме того, в тот же день в городе пройдут мероприятия, приуроченные к религиозному празднику Курбан-Байрам. Для обеспечения безопасности будут введены следующие ограничения:

С 0.00 до 8.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Токарева на участке от ул. Герцена до дома № 87, по ул. Железнодорожной на участке от ул. Токарева до дома № 40, включая прилегающие территории,

С 7.30 до 8.30 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Токарева, на участке от ул. Герцена до дома № 87, по ул. Железнодорожной, на участке от ул. Токарева до дома № 40.

Городские автобусы временно изменят схему движения: