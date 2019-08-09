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В воскресенье в Туле ограничат движение транспорта

В воскресенье в Туле ограничат движение транспорта

Это связано с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднику Курбан-Байрам и матчем «Арсенал – Уфа».

В связи с проведением 11 августа на Центральном стадионе матча «Арсенал» – «Уфа», будет запрещена стоянка и ограничено движение транспорта по ул. Жаворонкова (на участке от ул. М.Тореза до пр. Ленина) и по ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина). Ограничение стоянки будет действовать с 0.00 до 22.00, ограничение движения – с 8.00 до 22.00.

Кроме того, в тот же день в городе пройдут мероприятия, приуроченные к религиозному празднику Курбан-Байрам. Для обеспечения безопасности будут введены следующие ограничения:

  • С 0.00 до 8.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Токарева на участке от ул. Герцена до дома № 87, по ул. Железнодорожной на участке от ул. Токарева до дома № 40, включая прилегающие территории,
  • С 7.30 до 8.30 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Токарева, на участке от ул. Герцена до дома № 87, по ул. Железнодорожной, на участке от ул. Токарева до дома № 40.

Городские автобусы временно изменят схему движения:

Номер
маршрута

Название маршрута

Количество единиц транспорта

Схема движения

1

пос. Горельские выселки – Кладбище № 3

2

ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – пр. Ленина – ст. Южная.

2

ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Циолковского – ул. Железняка – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского.

24

Малые Гончары –ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)

3

ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ст-н «Металлург».

5

ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Столетова (Театральный переулок) – ул. Доктора Гумилевской – ул. Новотульская.

27А

пос. Северный –пос. Плеханово

1

ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – пр. Ленина – ст. Южная.

2

ул. Еловая – ул. Центральная (пос. Северный) – ул. Володарского (Варваровский пр-д) – ул. Автомобилистов – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – ул. Ленина – ул. Красноармейская – ул. Заводская.

36

пос. Хомяково –мкр. Петровский

2

ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская –Одоевское шоссе – ОАО ПК "Балтика".

2

Хомяковское шоссе – Московское шоссе –ул. Октябрьская – ул. Советская –Красноармейский пр. – ул. Путейская –Одоевское шоссе – мкр. Петровский.

 

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:14 +1
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