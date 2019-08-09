В Узловой молодого человека осудили за уклонение от воинской службы

Призывник в назначенное время не явился в военкомат. За это он заплатит 50 тысяч рублей.

Узловским городским судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в уклонении от призыва на военную службу. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек не явился в назначенное время в военкомат.

Позже уклонист под роспись получил повестку об обязательности явки, но снова не явился и на протяжении двух месяцев «бегал» от военкома. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Вероятно, вдобавок к этому парню всё же придётся послужить Родине.