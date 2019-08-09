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В Туле пятилетний ребёнок попал под колёса Renault
Фото Владимира Барсукова

В Туле пятилетний ребёнок попал под колёса Renault

ДТП произошло на улице Ключевой в Зареченском районе.

В Зареченском районе, на улице Ключевой женщина на автомобиле Renault сбила пятилетнего ребёнка. Как уточнила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова, юный пешеход играл неподалёку от дороги без присмотра родителей и внезапно выбежал на проезжую часть.

Женщина-водитель не успела вовремя затормозить и сбила его. По предварительным данным, ребёнок получил травму ноги и был доставлен в больницу.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции просят жителей региона внимательнее относиться к своим родительским обязанностям. Не оставляйте детей без присмотра, разъясните им основные правила безопасного поведения и не позволяйте играть рядом с проезжей частью. Помните: вы несёте полную ответственность за жизнь и здоровье ваших детей!

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Автор: Леонид Почекин, 9 августа, в 19:54 +7
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