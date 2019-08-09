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На ул. Смидович в Туле в квартире обнаружили труп

На ул. Смидович в Туле в квартире обнаружили труп

По предварительной информации, тело пролежало в жилище несколько суток.

Как стало известно Myslo, накануне в одной из квартир дома №12-а по ул. Смидович в Туле обнаружили труп с гнилостными изменениями. Предполагается, что 72-летний мужчина скончался несколько дней назад. Тело нашли его родственники, которые вечером 8 августа вернулись из поездки.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, на трупе не обнаружено признаков насильственной смерти. Причину смерти мужчины предстоит установить специалистам.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:20 +2
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