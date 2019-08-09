В рамках нацпроекта «Экология» в Рогожинском парке чистят пруд

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина проинспектировала работы по очистке пруда в Рогожинском парке. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В текущем году на эти цели из федерального бюджета выделено 10 млн рублей.

Подрядная организация уже приступила к основным работам. С помощью специального оборудования дно очищают от крупного мусора, затонувших деревьев, корней и покрышек. Затем начнется откачка ила: его соберут в геотубы и вывезут на полигон. Работы планируют завершить до конца года.

Согласно нацпроекту, к 2023 году протяженность расчищенных водных объектов должна достигнуть 21 км. В регионе уже расчищено более 18 км. В Тульской области разработана приоритетная программа «Экология», рассчитанная до 2024 года. В нее вошли шесть региональных проектов, один из них – «Сохранение уникальных водных объектов». Проект предусматривает расчистку к 2023 году не менее 2,7 км водных объектов.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии разработало проекты по очистке русел Упы и Оки. Работы начнутся в 2020 году и будут приурочены к празднованию 500-летия Тульского кремля.