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Назван самый популярный возраст женщин при рождении первенца

Назван самый популярный возраст женщин при рождении первенца

В России постепенно увеличивается средний возраст, когда женщина рожает первого ребенка.

В России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Второго ребенка чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, четвертого — в 33 года.

Всего же в 2018 году в России родились 1,6 млн детей. В Тульской области за этот период родился 12 501 ребенок.

Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, отметил, что популярный возраст при рождении ребенка за последние годы изменился несущественно.

– За последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно растет. Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, это связано с изменением образа жизни женщин: всё чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка, — рассказал он.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +2
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