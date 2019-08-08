Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле укрепляют бетонное основание Баташевского моста
Работы проводит подрядчик ООО «Виадук-М».
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на данный момент выполнено армирование и восстановление бетонного основания двух ростверков Баташевского моста. Производится предварительная сборка укрепляющей конструкции на базе подрядчика.
После необходимого набора прочности ремонтного состава подрядная организация приступит к монтажу первой части элементов укрепляющих конструкций.
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