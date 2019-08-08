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В Туле укрепляют бетонное основание Баташевского моста
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле укрепляют бетонное основание Баташевского моста

Работы проводит подрядчик ООО «Виадук-М».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на данный момент выполнено армирование и восстановление бетонного основания двух ростверков Баташевского моста. Производится предварительная сборка укрепляющей конструкции на базе подрядчика.

После необходимого набора прочности ремонтного состава подрядная организация приступит к монтажу первой части элементов укрепляющих конструкций.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:32 +1
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