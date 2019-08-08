В Туле укрепляют бетонное основание Баташевского моста

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на данный момент выполнено армирование и восстановление бетонного основания двух ростверков Баташевского моста. Производится предварительная сборка укрепляющей конструкции на базе подрядчика.

После необходимого набора прочности ремонтного состава подрядная организация приступит к монтажу первой части элементов укрепляющих конструкций.