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Тульские боксеры завоевали полный комплект медалей на турнире «Мемориал Кошкина»
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры завоевали полный комплект медалей на турнире «Мемориал Кошкина»

Поздравляем наших спортсменов!

Боксеры Тульской области завоевали полный комплект медалей на прошедших в Москве традиционных Всероссийских соревнованиях среди юношей 13-14 лет, посвященных памяти Заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Александра Кошкина. 

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, победителем турнира в весовой категории до 65 кг стал Денис Долгополов, в весе до 80 кг второе место занял Юрий Оглы, а в категории до 43 кг обладателем бронзовой награды стал Максим Стекольников.

Возглавлял тульскую делегацию Владимир Филатов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 +4
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