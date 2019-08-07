Тульские боксеры завоевали полный комплект медалей на турнире «Мемориал Кошкина»

Фото Федерации бокса Тульской области.

Боксеры Тульской области завоевали полный комплект медалей на прошедших в Москве традиционных Всероссийских соревнованиях среди юношей 13-14 лет, посвященных памяти Заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Александра Кошкина.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, победителем турнира в весовой категории до 65 кг стал Денис Долгополов, в весе до 80 кг второе место занял Юрий Оглы, а в категории до 43 кг обладателем бронзовой награды стал Максим Стекольников.

Возглавлял тульскую делегацию Владимир Филатов.