Погода в Туле 8 августа: сыро, ветрено, до 25 градусов тепла

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (7 мм за сутки).

Ветер ночью переменный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.