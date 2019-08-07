Фото из архива MySlo
Погода в Туле 8 августа: сыро, ветрено, до 25 градусов тепла
Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (7 мм за сутки).
Ветер ночью переменный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.
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