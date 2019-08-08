В Тульской области стали больше потреблять электроэнергии

Потребление электроэнергии в июле 2019 года увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области» (Тульское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме нашего региона в июле 2019 года составило 785,7 млн кВт/ч.

Увеличение этих показателей обусловлено ростом потребления электроэнергии ООО «Тулачермет-Сталь» и ПАО «Тулачермет».

Сообщается, что в общем электростанции энергосистемы Тульской области за указанный месяц выработали 414,1 млн кВт/ч электроэнергии.

Дефицит производства электроэнергии на территории в регионе покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем.