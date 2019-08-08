новости
новости
Регистрация
В Тульской области стали больше потреблять электроэнергии

В Тульской области стали больше потреблять электроэнергии

Потребление электроэнергии в июле 2019 года увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области» (Тульское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме нашего региона в июле 2019 года составило 785,7 млн кВт/ч.

Увеличение этих показателей обусловлено ростом потребления электроэнергии ООО «Тулачермет-Сталь» и ПАО «Тулачермет».

Сообщается, что в общем электростанции энергосистемы Тульской области за указанный месяц выработали 414,1 млн кВт/ч электроэнергии.

Дефицит производства электроэнергии на территории в регионе покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:26 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
потребление электроэнергии

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В серьезном ДТП в Новомосковске пострадали 6 человек
В серьезном ДТП в Новомосковске пострадали 6 человек
Погода в Туле 8 августа: сыро, ветрено, до 25 градусов тепла
Погода в Туле 8 августа: сыро, ветрено, до 25 градусов тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.