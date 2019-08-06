За неделю клещи покусали 319 жителей Тульской области

Согласно данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, с 29 июля по 4 августа в тульские медучреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 319 человек, среди них – 76 детей. Всего с начала сезона от укусов пострадали 3707 жителей региона.

Специалисты напоминают, что чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах домов, в лесополосах и во время массовых выездов на природу, когда люди не используют защитные средства.

За время мониторинга исследовано 1923 пробы клещей снятых с людей и 151 проба из природных биотопов. Инфицированность боррелиями составила 14,9%, анаплазмой – 3,9%. Акарицидная противоклещевая обработка проведена на площади 1250,9 га. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.