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За неделю клещи покусали 319 жителей Тульской области

За неделю клещи покусали 319 жителей Тульской области

Среди пострадавших от кровососов – 76 детей.

Согласно данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, с 29 июля по 4 августа в тульские медучреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 319 человек, среди них – 76 детей. Всего с начала сезона от укусов пострадали 3707 жителей региона.

Специалисты напоминают, что чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах домов, в лесополосах и во время массовых выездов на природу, когда люди не используют защитные средства.

За время мониторинга исследовано 1923 пробы клещей снятых с людей и 151 проба из природных биотопов. Инфицированность боррелиями составила 14,9%, анаплазмой – 3,9%. Акарицидная противоклещевая обработка проведена на площади 1250,9 га. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Консультацию по вопросам профилактики можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-07-06, 37-33-25 и 37-30-77.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:55 +2
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