Фото Владимира Алифанова
В Узловой на мосту столкнулись Ford Focus и Daewoo Nexia
По словам очевидцев, есть пострадавшие.
Как сообщают очевидцы, в Узловой, на мосту через железнодорожные пути на ул. Заводской произошло столкновение двух встречных автомобилей – Ford Focus и Daewoo Nexia.
Обе легковушки получили серьёзные механические повреждения, на мосту собралась огромная пробка. По предварительным данным, в аварии пострадали водители и пассажиры обеих машин. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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