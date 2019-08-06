В Узловой на мосту столкнулись Ford Focus и Daewoo Nexia

Фото Владимира Алифанова

По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы, в Узловой, на мосту через железнодорожные пути на ул. Заводской произошло столкновение двух встречных автомобилей – Ford Focus и Daewoo Nexia.

Обе легковушки получили серьёзные механические повреждения, на мосту собралась огромная пробка. По предварительным данным, в аварии пострадали водители и пассажиры обеих машин. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.