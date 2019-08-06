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В Узловой на мосту столкнулись Ford Focus и Daewoo Nexia
Фото Владимира Алифанова

В Узловой на мосту столкнулись Ford Focus и Daewoo Nexia

По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы, в Узловой, на мосту через железнодорожные пути на ул. Заводской произошло столкновение двух встречных автомобилей – Ford Focus и Daewoo Nexia.

Обе легковушки получили серьёзные механические повреждения, на мосту собралась огромная пробка. По предварительным данным, в аварии пострадали водители и пассажиры обеих машин. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:31 +2
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Тульская областьУзловая

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