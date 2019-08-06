Олег Тактаров снимает в Туле передачу «Охота на героев»

Фото со странички Олега Тактарова в Instagram.

Известный российский боец, актер и телеведущий Олег Тактаров приехал в Тулу со своим проектом «Охота на героев». Олег Николаевич был замечен в центре города — на площади Ленина. Об этом Myslo рассказали очевидцы.

О съемках нового выпуска передачи Олег Тактаров написал на своей страничке в Instagram.

Проект «Охота на героев» рассказывает истории реальных людей, которые проявили настоящее мужество и крепость характера ради спасения других. Передача выходит на Youtube. Героев для проекта Олег Тактаров ищет по всей России.