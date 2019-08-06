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В Тульской области «шестерка» попала под грузовой поезд
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области «шестерка» попала под грузовой поезд

В ДТП пострадал водитель.

Сегодня, 6 августа, в 12.40 на железнодорожном переезде перегона Волово — Турдей Тульского региона МЖД водитель автомобиля ВАЗ-2106, по предварительной информации, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
 
 
В аварии пострадал водитель автомобиля. Он получил незначительные травмы, ему была оказана медицинская помощь на месте. 
 
Полицейские ГИБДД и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
 
Сообщается, что на график движения других поездов ДТП не повлияло.
 
Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.
 
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +4
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