Под Тулой недалеко от трассы М-2 нашли семь немецких противотанковых мин

Фото Михаила Булдакова.

5 августа в лесу у станции Тесницкое были найдены семь немецких противотанковых мин. Об этом Myslo рассказал командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков:

Михаил Булдаков – Мы проводили в том месте разведку. На одном из блиндажей от металлоискателя пошел сильный сигнал. Начали копать и обнаружили семь немецких противотанковых мин! Есть и с гладкой крышкой, и с ребристой (появились после африканской кампании Роммеля). В каждой из них по 5,5 кг тола. Опасная находка!

Поисковики предполагают, что трофейные боеприпасы изучали советские солдаты в 1941-1943 годах. По каким-то причинам они оставили мины в этом месте.

Опасная находка располагалась буквально в 200-300 метрах от федеральной трассы М-2 «Крым» на глубине всего 30 сантиметров под землей.

– Повезло, что мы нашли мины. Случись лесной пожар, боеприпасы бы раскалились, и могло не слабо «жахнуть»! — говорит Михаил.

Поисковики и саперы МЧС изъяли мины. В итоге их уничтожили на полигоне. Взрывать в лесу была нельзя, чтобы случайно не задеть грибников или проезжавшие по трассе автомобили.