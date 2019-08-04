В Туле 5 августа пройдёт массовое отключение газа

Подача голубого топлива к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена на сутки.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тула» обращаются к жителям с просьбой не пользоваться газовыми приборами на период остановки газоснабжения – с 10.00 5 августа до 10.00 6 августа.

Отключения коснутся потребителей в следующих населенных пунктах:

п. Косая Гора,

д. Судаково,

д. Рвы,

д. Старо-Басово,

п. Басово-Прудный,

п. Рудаково,

д. М. Еловая,

д. Фалдино,

д. Зимаровка,

д. Варваровка,

д. Ливенское,

д. Крутое.

Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты: