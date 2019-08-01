В Туле пара цыган собиралась жить с грудным ребенком в машине

Фото: скриншот видео.

Очевидец опубликовал в сети кадры, снятые накануне в Зареченском округе Тулы. По словам автора, в припаркованном рядом с одним из общежитий автомобиле некоторое время жила пара цыган с грудным ребенком. Кто-то заметил, что условия жизни малыша могут нести угрозу его здоровью, и вызвал полицию. Ребенка изъяли органы опеки.

«Ребенка с трудом забрали органы опеки. Мать бросалась на всех с ножом. А спустя сутки после этого они разгуливают по общежитию он ее избивает, она дуром орет, ломится в двери, ломает их, вызвали полицию, так как ее ор перепугал всех детей, а представители власти сказали, что всё в порядке дословно: „ходить им никто не запретит“ и пока она сама, эта цыганка, не напишет заявление, ничего не будет. Как нам выходить из дома неизвестно», — гласит описание к кадрам (орфография и пунктуация автора комментария к видео).

В пресс-службе УВМД России по Тульской области подтвердили факт изъятия ребенка. По словам представителя полиции, это было сделано в связи с тем, что родители не обеспечивают малышу нормальные условия проживания.

Мужчина и женщина ранее были судимы и в настоящее время направлены на медосвидетельствование по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

После этого будет решаться вопрос об их административном аресте.

Кроме того, на данный момент официально не подтверждается, что мужчина, женщина и ребенок некоторое время жили в машине. По информации правоохранительных органов, пару только накануне выселили из общежития за неуплату. Полицию вызвали после того, как мужчина и женщина заявили о намерении жить в автомобиле.