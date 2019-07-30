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Какие улицы Тулы останутся без света 31 июля

Какие улицы Тулы останутся без света 31 июля

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе, 12,
  • ул. Революции, 20, 22,
  • ул. Вересаева, 7,
  • ул. Братьев Жабровых, 7,
  • ул. Мартеновская, 6-а, 10, 10-б, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 2/7, 8, 20/14,
  • ул. Кутузова, 140-а, 142, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 152,
  • ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Копровая, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
  • ул. Доватора, 9,
  • Щёкинское шоссе, 6, 8,
  • пр-т Ленина, 130,
  • 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44,
  • ул. Аносова, 4, 6,
  • ул. Бардина, 1, 3,
  • ул. М. Мазая, 19,
  • ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47,
  • ул. Октябрьская, 226-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
  • п. Станционный, 32-48,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресса, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 0
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