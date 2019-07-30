Какие улицы Тулы останутся без света 31 июля
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, 12,
- ул. Революции, 20, 22,
- ул. Вересаева, 7,
- ул. Братьев Жабровых, 7,
- ул. Мартеновская, 6-а, 10, 10-б, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 2/7, 8, 20/14,
- ул. Кутузова, 140-а, 142, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 152,
- ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,
- ул. Копровая, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
- ул. Доватора, 9,
- Щёкинское шоссе, 6, 8,
- пр-т Ленина, 130,
- 9-й пр-д, 34, 39-а,
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44,
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47,
- ул. Октябрьская, 226-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
- п. Станционный, 32-48,
- п. Косая Гора: ул. Прогресса, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-12,
- ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.).
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