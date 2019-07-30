Две трети бюджета Тульской области тратятся на социальную сферу

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На совещании у главы региона обсудили планирование бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

При подготовке бюджета будут учтены задачи национальных проектов, в особенности, касающиеся социального блока. Почти 70% расходов регионального бюджета – это отрасли социальной сферы. По поручению Алексея Дюмина с января в регионе начнёт действовать целый ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми. Губернатор подчеркнул, что средства на это будут заложены в бюджете 2020 года.

На совещании было отмечено, что в Тульской области выполнен Указ Президента по обеспечению роста зарплат работников бюджетной сферы – важно учитывать ежегодный рост среднедушевого дохода и заложить в бюджете необходимый объем средств.

«Значительная финансовая поддержка в текущем году была оказана сферам образования и здравоохранения. Необходимо сохранить объемы поддержки, а по возможности увеличить их и сделать акцент на ремонте и закупке оборудования для социально значимых учреждений», – сказал Алексей Дюмин.

Также губернатор указал на необходимость поддержки муниципалитетов в решении важных для людей вопросов – большинство из них относятся к сфере ЖКХ. Алексей Дюмин подчеркнул, что нужно учитывать интересы людей и использовать механизмы привлечения заемных средств для решения застарелых проблем.