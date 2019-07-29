Фото и видео Сергея Старикова.
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками
В результате аварии пострадал один человек.
Как сообщает корреспондент Myslo, днем 29 июля рядом с кладбищем №2 столкнулись грузовик Foton и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti.
По имеющейся на данный момент информации, причиной автоаварии стало то, что водитель следовавшего в сторону «Тулачермета» грузовика не учел дорожную обстановку. Уходя от поворачивающего на кладбище автобуса, он выехал на полосу встречного движения и там врезался в Chevrolet. После удара грузовик отбросило на витрину магазина ритуальных принадлежностей.
В результате ДТП госпитализирован водитель легкового авто, сейчас им занимаются медики.
Сотрудники УГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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