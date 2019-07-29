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В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками
Фото и видео Сергея Старикова.

В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками

В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 29 июля рядом с кладбищем №2 столкнулись грузовик Foton и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. 
 
По имеющейся на данный момент информации, причиной автоаварии стало то, что водитель следовавшего в сторону «Тулачермета» грузовика не учел дорожную обстановку. Уходя от поворачивающего на кладбище автобуса, он выехал на полосу встречного движения и там врезался в Chevrolet. После удара грузовик отбросило на витрину магазина ритуальных принадлежностей. 
 
В результате ДТП госпитализирован водитель легкового авто, сейчас им занимаются медики. 

Сотрудники УГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
 

 

Галерея
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 1
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 2
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 3
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 4
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 5
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 6
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 7
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 8
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 9
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 10
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 11
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 12
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 13
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 14
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 15
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 16
В Туле грузовик после ДТП у кладбища снес витрину с венками, Фото: 17
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:25 +2
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