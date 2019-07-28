«Арсенал» – «Ростов»: текстовая трансляция матча – 0:1

Фото пресс-службы "Арсенала".

26' Шомуродову снова дали пробить по нашим воротам. В этот раз Нигматуллин без проблем мяч забрал.

22' Снова «пожар» на половине поля «Арсенала». Чернов обыграл в штрафной Хагуша, только его прострел в итоге блокировали.

20' Ерёменко вколотил мяч в ворота Нигматуллина, прямо по центру. Наш вратарь с таким прострелом не справился — 0:1.

19' Опасный штрафной. Хагуш буквально на линии штрафной площади сбил Байрамяна.

18' Отличный шанс был у Шомуродова, чтобы открыть счет в матче. К нашему счастью, футболист не очень удачно принял мяч и пробил выше ворот.

16' Прессинг «Ростова» привел к угловому. Разыграли футболисты стандарт, мяч в итоге забрали арсенальцы.

14' «Ростов» пока владеет преимуществом, футболисты Карпина провели ряд неплохих позиционных атак.

10' Шомуродов отобрал мяч у Альвареса и побежал поближе к нашим воротам, Григалава сбил соперника, за что получил желтую карточку. Штрафной пробивал Ионов — попал в стенку.

8' Хагуш прострелил по воротам Песьякова — издалека пробил в ближний угол, но вратарь в падении мяч выбил.

4' Неудачную атаку провели футболисты «Ростова» — до удара по воротам дело не дошло.

1' Сразу же Сергей Ткачев заработал штрафной — отправил мяч с правого фланга партнерам по команде, однако передача была слишком сильная.

0' Стартовый свисток! Верим в «Арсенал»!

0' Для тех, кто следит за всеми играми Премьер-лиги — расписание матчей и результаты третьего тура:

0' Отметим, что все матчи начинаются с минуты молчания в память о погибших в детском лагере в Хабаровске.

0' Экс-тренер туляков Сергей Кирьяков поделился своими ожиданиями от матча:

— Думаю, туляки должны справиться с плотным графиком. Сил должно хватить на оба фронта. Тренерскому штабу нужно будет хорошо поработать над восстановлением команды. Надеюсь, у них все получится, — заявил Кирьяков в интервью «Спортбоксу».

0' У нас есть возможность посмотреть, как «Арсенал» прибывал на стадион:

0' В интервью телеканалу «Матч-Премьер» Игорь Черевченко рассказал, почему в стартовом составе сегодня сыграют Ломовицкий и Луценко. Как пояснил главный тренер, Тудорие и Кангва травмированы, так что у оружейников особо и выбора не было, кого ставить в нападение. Но Игорь Геннадьевич, конечно же, верит в своих футболистов.

0' Статистика встреч «Арсенала» и «Ростова»:

0' После тяжелого матча Лиги Европы с бакинским «Нефтчи» Игорь Черевченко дал отдохнуть сразу нескольким игрокам «Арсенала»: Михаилу Левашову, Игорю Горбатенко, Ламеку Банде, Кириллу Комбарову, Александру Тудорие.

Любопытный факт: в стартовом составе сегодня выйдет Александр Ломовицкий. Арендное соглашение с ним оружейники заключили всего два дня назад. Посмотрим на новичка в деле!

А вот состав «Ростова»:

0' Предматчевый антураж от пресс-службы «Арсенала»:

0' Взглянем на турнирную таблицу. После двух туров Премьер-лиги и у «Арсенала», и у «Ростова» по четыре очка. Обе команды сыграли по разу вничью, один раз победили.

0' Отличные новости! Буквально несколько часов назад молодежка «Арсенала» разгромила сверстников из Ростова со счетом 7:0! Впечатляющий результат. Ждет похожего от основной команды.

0' Добрый день, болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня нас ждет интересный матч — оружейники сыграют дома с «Ростовом». Погода выдалась просто прекрасная, будем считать это хорошим знаком). Если вы пошли на Центральный стадион, делитесь фотографиями в комментариях! Остались дома? Присоединяйтесь к нашей трансляции.