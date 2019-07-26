Фото из архива Myslo
Тротуар в переулке Тимирязева восстановят за выходные
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Разрытый из-за замены бордюров тротуар в переулке Тимирязева будет восстановлен в течение двух дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.
Подрядчик не только заменит бордюрный камень, но и уложит новое асфальтовое покрытие. Завершить все работы планируется к понедельнику.
Администрация Тулы приносит жителям извинения за временные неудобства, связанные с проведением работ.
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