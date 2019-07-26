Тротуар в переулке Тимирязева восстановят за выходные

Фото из архива Myslo

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Разрытый из-за замены бордюров тротуар в переулке Тимирязева будет восстановлен в течение двух дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Подрядчик не только заменит бордюрный камень, но и уложит новое асфальтовое покрытие. Завершить все работы планируется к понедельнику.

Администрация Тулы приносит жителям извинения за временные неудобства, связанные с проведением работ.