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Тротуар в переулке Тимирязева восстановят за выходные
Фото из архива Myslo

Тротуар в переулке Тимирязева восстановят за выходные

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Разрытый из-за замены бордюров тротуар в переулке Тимирязева будет восстановлен в течение двух дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Подрядчик не только заменит бордюрный камень, но и уложит новое асфальтовое покрытие. Завершить все работы планируется к понедельнику.

Администрация Тулы приносит жителям извинения за временные неудобства, связанные с проведением работ.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 +4
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Тулапереулок Тимирязева

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