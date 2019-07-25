Из-за еврокубкового матча «Арсенал» – «Нефтчи» в Туле продлят работу транспорта

Фото из архива Myslo.

Сегодня, в день матча «Арсенал» – «Нефтчи», в Туле увеличат количество единиц транспорта, проходящего через ост. «Стадион». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Дополнительно будут выделены 13 единиц автобусов маршрутов №1, 3, 18, 26, 28; четыре единицы троллейбусов маршрутов №1, 2.

Муниципальный транспорт будет ходить до 00.30.

Сообщается, что также вечером будет усилена работа и коммерческого транспорта в районе проведения спортивного мероприятия.



Напомним, матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится сегодня в 20.00 на Центральном стадионе.