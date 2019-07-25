Фото из архива Myslo.
Из-за еврокубкового матча «Арсенал» – «Нефтчи» в Туле продлят работу транспорта
Муниципальный транспорт будет ходить до 00.30.
Сегодня, в день матча «Арсенал» – «Нефтчи», в Туле увеличат количество единиц транспорта, проходящего через ост. «Стадион». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дополнительно будут выделены 13 единиц автобусов маршрутов №1, 3, 18, 26, 28; четыре единицы троллейбусов маршрутов №1, 2.
Муниципальный транспорт будет ходить до 00.30.
Сообщается, что также вечером будет усилена работа и коммерческого транспорта в районе проведения спортивного мероприятия.
Напомним, матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится сегодня в 20.00 на Центральном стадионе.
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