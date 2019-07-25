новости
новости
Регистрация
Из-за еврокубкового матча «Арсенал» – «Нефтчи» в Туле продлят работу транспорта
Фото из архива Myslo.

Из-за еврокубкового матча «Арсенал» – «Нефтчи» в Туле продлят работу транспорта

Муниципальный транспорт будет ходить до 00.30.

Сегодня, в день матча «Арсенал» – «Нефтчи», в Туле увеличат количество единиц транспорта, проходящего через ост. «Стадион». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дополнительно будут выделены 13 единиц автобусов маршрутов №1, 3, 18, 26, 28; четыре единицы троллейбусов маршрутов №1, 2. 

Муниципальный транспорт будет ходить до 00.30.

Сообщается, что также вечером будет усилена работа и коммерческого транспорта в районе проведения спортивного мероприятия.

Напомним, матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится сегодня в 20.00 на Центральном стадионе.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
общественный транспортматчработа транспорта

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России предложили сделать выдачу материнского капитала бессрочной
В России предложили сделать выдачу материнского капитала бессрочной
В Туле задержана «закладчица»
В Туле задержана «закладчица»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.