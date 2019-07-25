В Туле задержана «закладчица»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области установили подозреваемую в незаконном наркообороте.

У оперативников была информация, что 30-летняя жительница Тулы может распространять наркотики путем «закладок». При дальнейшей проверке эта информация подтвердилась.

Женщину задержали в момент реализации наркотиков. По предварительным данным, одну «закладку» она уже успела оставить, а в присутствии понятых при ней обнаружили и изъяли еще 29 свертков с веществом, похожим на метадон.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемая задержана.