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В Туле задержана «закладчица»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле задержана «закладчица»

Женщина сбывала наркотики в областной столице.

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области установили подозреваемую в незаконном наркообороте.

У оперативников была информация, что 30-летняя жительница Тулы может распространять наркотики путем «закладок». При дальнейшей проверке эта информация подтвердилась.

Женщину задержали в момент реализации наркотиков. По предварительным данным, одну «закладку» она уже успела оставить, а в присутствии понятых при ней обнаружили и изъяли еще 29 свертков с веществом, похожим на метадон.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемая задержана.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +3
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