Тульскую горбольницу №9 капитально отремонтируют

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел личный прием граждан. Одна из жительниц Тулы обратилась к главе региона по вопросу устройства лифта в горбольнице №9. Стационар располагается в пятиэтажном здании.

Алексей Дюмин сообщил, что в настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для изготовления и монтажа грузопассажирского подъемника в больнице. Установить подъемник планируется в 2019 году. А в 2020 году, по словам губернатора, в больнице запланирован капитальный ремонт.

Также заявительница рассказала, что при лечебном учреждении находится тренажерный зал, который пользуется спросом у жителей.

Есть опасения, что здание передадут для других целей. Женщина попросила сохранить помещение в ведении больницы и рассмотреть его модернизацию.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков сообщил, что в ближайшее время запланирована встреча с членами общественного совета больницы, в том числе с участием заявительницы.

Алексей Дюмин поручил Андрею Третьякову проработать вопрос изменений в больнице с учетом пожеланий жителей и членов совета.