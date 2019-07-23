Смерть машиниста на КМЗ: следователи Тулы начали проверку

Фото из архива Myslo.ru.

Мужчина получил перелом грудной клетки, ребер и закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений он скончался на месте.

Следственным отделом по Привокзальному району Тулы регионального СУ СК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате травмы на производстве.

В пресс-службе ведомства подтвердили: 56-летний мужчина работал помощником машиниста тепловоза железнодорожного цеха ПАО «Косогорский металлургический завод». 22 июля он находился на своем рабочем месте, когда на него упал один из вагонов. Мужчина получил перелом грудной клетки, ребер и закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений он скончался на месте.

На данный момент известно, что мужчина работал на основании трудового договора. Была изъята вся необходимая документация, проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Государственной инспекции труда, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, а также механизма образования телесных повреждений, проведены опросы свидетелей произошедшего, а также сотрудников цеха.

Производство проверочных мероприятий продолжается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.