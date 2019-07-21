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В Тулу возвращается летняя жара

В Тулу возвращается летняя жара

Правда, задержится она ненадолго.

Хорошие новости: погода в Центральной России, наконец-то, налаживается. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в понедельник 22 июля в Тульской области будет жарко, правда дождливо. Ночью температура воздуха составит +13°С, днем — +27°С.

Затем два дня нас ждет небольшое похолодание — до +21°С. Во вторник и среду регион накроет грозовым фронтом, пройдут ливни.

Под конец недели жара вновь вернется в Тульскую области, а к выходным ожидается снова спад температуры. По-прежнему в регионе будет дождливо.

 

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вчера, в 17:29 +7
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