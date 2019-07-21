В Тулу возвращается летняя жара

Хорошие новости: погода в Центральной России, наконец-то, налаживается. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в понедельник 22 июля в Тульской области будет жарко, правда дождливо. Ночью температура воздуха составит +13°С, днем — +27°С.

Затем два дня нас ждет небольшое похолодание — до +21°С. Во вторник и среду регион накроет грозовым фронтом, пройдут ливни.

Под конец недели жара вновь вернется в Тульскую области, а к выходным ожидается снова спад температуры. По-прежнему в регионе будет дождливо.