В Тульской области стартует проект «Детство без опасности»

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Будущих родителей обучат основным правилам перевозки детей в автомобиле, а также правилам перехода проезжей части с коляской.

В России стартовал трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности».

В 2019 году проект, предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, будет в реализован в 30 регионах России. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации.

В Тульской области проект будет запущен на пресс-конференции с участием руководства региона, подразделения региональной Госавтоинспекции, минздрава, а также врачей, сотрудников перинатального центра, экспертов и представителей общественных организаций.

Спикеры представят статистику детского дорожно-транспортного травматизма за последние годы, расскажут о планах реализации проекта «Детство без опасности», основных ошибках, совершаемых молодыми родителями при перевозке детей в автомобиле, и о запланированных мероприятиях по снижению уровня аварийности с участием детей.

В рамках проекта для будущих родителей будут организованы обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле, а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

По данным Госавтоинспекции за 2018 год среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысяча детей пострадали и 628 — погибли. При этом в большинстве случаев аварии с участием детей происходят по вине взрослых. Безусловно, повышение культуры безопасного поведения на дорогах взрослых и детей является крайне приоритетным направлением.

Одним из актуальных вопросов является обучение молодых родителей использованию детских удерживающих устройств. По данным ГИБДД, к концу 2018 года более 63% водителей, путешествующих с детьми до 7 лет, использовали автокресла.

Проект запущен в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», Стратегия безопасности дорожного движения в РФ на 2018 — 2024 годы во исполнение федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект реализуется МВД России совместно с Минздравом России и организацией «Движение без опасности» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».