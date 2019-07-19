новости
новости
Регистрация
За полгода сотрудники тульской вневедомственной охраны раскрыли 44 преступления
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

За полгода сотрудники тульской вневедомственной охраны раскрыли 44 преступления

В региональном Управлении Росгвардии подвели итоги работы подразделения за первую половину 2019 года.

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области Игорь Ланцов сообщил, что под защитой подразделений вневедомственной охраны находится более 8000 различных объектов, около 5000 домов и квартир. С начала года принято под охрану 335 объектов и 340 частных домовладений. Краж имущества с охраняемых объектов и из жилых помещений не допущено.

По подозрению в совершении преступлений сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области задержаны более 40 граждан, за административные нарушения – более 4800 человек. Составлено 4525 протоколов, возбуждено 35 уголовных дел. Разыскано 48 лиц, находящихся в розыске. Нарядами групп задержания «по горячим следам» раскрыто 44 преступления.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области Илья Медведев вручили отличившимся сотрудникам подразделений грамоты и благодарственные письма. Некоторым из них были присвоены очередные специальные звания. Игорь Ланцов поблагодарил личный состав за службу и ответственный подход к выполнению обязанностей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 22:35 +3
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росгвардии по Тульской областивневедомственная охрана Росгвардииподведение итогов полугодия
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 20 июля: облачно, тепло и дождь с грозой
Погода в Туле 20 июля: облачно, тепло и дождь с грозой
Тульский ночной клуб временно закрыли из-за нехватки туалетов
Тульский ночной клуб временно закрыли из-за нехватки туалетов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.