За полгода сотрудники тульской вневедомственной охраны раскрыли 44 преступления

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области Игорь Ланцов сообщил, что под защитой подразделений вневедомственной охраны находится более 8000 различных объектов, около 5000 домов и квартир. С начала года принято под охрану 335 объектов и 340 частных домовладений. Краж имущества с охраняемых объектов и из жилых помещений не допущено.

По подозрению в совершении преступлений сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области задержаны более 40 граждан, за административные нарушения – более 4800 человек. Составлено 4525 протоколов, возбуждено 35 уголовных дел. Разыскано 48 лиц, находящихся в розыске. Нарядами групп задержания «по горячим следам» раскрыто 44 преступления.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области Илья Медведев вручили отличившимся сотрудникам подразделений грамоты и благодарственные письма. Некоторым из них были присвоены очередные специальные звания. Игорь Ланцов поблагодарил личный состав за службу и ответственный подход к выполнению обязанностей.