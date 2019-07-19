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Тульский ночной клуб временно закрыли из-за нехватки туалетов

Тульский ночной клуб временно закрыли из-за нехватки туалетов

Постановлением суда работа заведения приостановлена на 30 суток.

Сотрудники областного Управления Роспотребнадзора провели административное расследование в отношении ООО «Тульский Токарев». Организация владеет одноименным ночным клубом, расположенным на проспекте Ленина в Туле. Поводом для проверки стало обращение потребителя.

На объекте выявлены нарушения требований законодательства – в частности, в заведении отсутствует туалетная комната для персонала. Протокол о временном запрете деятельности направлен Управлением в Центральный районный суд г.Тулы. Постановлением суда деятельность организации приостановлена на 30 суток.

 

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Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 21:54 +4
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